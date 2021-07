Foto: Felipe Santos/cearasc.com

No próximo domingo, 25/07, às 20h30m, Ceará e Sport se enfrentam em jogo válido pela 13ª rodada da Série A 2021. Após dois dias de descanso, o elenco do Time do Povo voltará aos treinamentos na tarde desta terça-feira, 20/07, no CT de Porangabuçu.

Ao todo, a semana de atividades será composta por cinco dias de atividades, divididos entre Carlos de Alencar Pinto (CT de Porangabuçu) e Cidade Vozão, em Itaitinga.

O treinamento de amanhã marcará o retorno dos profissionais de imprensa à cobertura do dia a dia do Time do Povo. Na coletiva de imprensa, o atacante Wendson conversará com os repórteres locais. Para que nessa e em todas as coletivas com presença de repórteres tudo seja feito com o máximo de segurança possível, um protocolo especial foi montado. Clique aqui e saiba mais.

Matheus Pereira/Departamento de Comunicação – CSC