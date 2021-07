Busca emprego? Veja as profissões que exigem inglês no currículo

Thinkstock/Getty Images Candidato poderá ter preferência dependendo de seu nível de inglês

Está à procura de emprego? Dependendo da profissão, ter domínio do inglês é mais do que um diferencial para os candidatos, mas uma condição para conseguir a vaga. Um levantamento do Banco Nacional de Empregos (BNE) apontou as 15 carreiras que mais exigem língua inglesa dos profissionais.

Em alguns casos, o idioma estrangeiro é requisito para 95% dos postos de trabalho. Veja abaixo a lista das profissões:

Analista de Relações Internacionais

Analista de Comércio Exterior

Analista de importação e exportação

Engenheiro de Telecomunicações

Secretária bilíngue

Gerente de projetos

Tradutor

Analista de infraestrutura

Gerente de TI

Engenheiro eletricista

Analista de Business Intelligence

Analista de Comunicação

Gerente de Marketing

Analista de processos

Analista de redes

“O conhecimento de uma segunda língua para algumas profissões é mais do que um diferencial no currículo, mas uma necessidade para o recrutador tomar sua decisão” diz o CEO do BNE, Marcelo de Abreu.

Investir no estudo de outros idiomas, principalmente o inglês, é fundamental para aumentar as chances de conseguir um emprego. Quem tem esse conhecimento se destaca no mercado de trabalho. De acordo com pesquisa do British Council e do Instituto de Pesquisa Data Popular, no Brasil, apenas 5% da população fala outra língua além do português. Desses, só 1% é fluente em inglês, segundo o mesmo estudo.