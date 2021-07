Burger King agora aceita Dogecoin como forma de pagamento; conheça a criptomoeda

Fernanda Capelli Burger King (BKBR3) aceita Dogecoin como forma de pagamento

A rede brasileira de fast food Burger King (BKBR3) anunciou que vai aceitar a criptomoeda Dogecoin como forma de pagamento nas compras do seu Dogpper, biscoito crocante para cachorros. A campanha começou na última segunda-feira (26), se estendendo até essa sexta-feira (30).

A novidade faz referência ao nome da criptomoeda, que surgiu a partir de um “meme” de um cachorro. Desta forma, o pagamento pode ser feito por meio de transferências entre carteiras de investimento. No total, o Dogpper custa cerca de 3 Dogecoins.

O Burger King afirmou que o dinheiro acumulado com as compras do biscoito, realizadas com a moeda criptografada, será destinado a doações para as organizações não governamentais, como a Casa dos Bulls e Amigos de São Francisco. Além disso, a empresa também irá doar mais R$ 120 mil para as entidades.

Dogecoin, a criptomoeda “meme”

O Dogecoin ficou conhecido por surgir de um “meme” na internet, em 2013, com a imagem de um cachorro da raça japonesa Shiba Inu. Dessa forma, a grande questão da piada é a expressão facial do animal.

Surpreendentemente, a moeda “meme” decolou. Portanto, atualmente, ela é uma das dez principais criptomoedas em valor de mercado. Todo esse sucesso surgiu mesmo depois do co-criador, Jackson Palmer, ter afirmado que não planejava que o ativo fosse levado a sério.

