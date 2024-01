Bumbum grande em homens é tendência para 2024; entenda

Segundo especialistas, cada vez mais homens buscam estratégias para aumentar o tamanho do bumbum

Os treinos para turbinar o bumbum serão a tendência fitness para homens em 2024, preveem especialistas em saúde e moda. Segundo eles, a procura por treinos que ajudam a deixar os glúteos grandes terá um aumento neste ano por parte do público masculino.

“Eu definitivamente notei um aumento no número de homens focados nos exercícios para os glúteos recentemente nas academias”, disse Eric Cobb, gerente do grupo fitness Equinox, nos Estados Unidos, ao jornal New York Post.