Bumbum empinado: veja 5 curiosidades sobre o preenchimento de glúteos

Divulgação Veja cinco curiosidades sobre o preenchimento de glúteos

Mesmo com um ritmo intenso de atividades físicas, muitas mulheres ainda não estão totalmente satisfeitas com o tamanho e a forma de seus glúteos. O que antes não tinha jeito, hoje pode facilmente ser mudado.

O preenchimento de glúteos é uma técnica não cirúrgica para aumentar o volume do bumbum e consiste em injetar um material de preenchimento, como o ácido hialurônico na região. Atualmente, existem diferentes tipos de preenchimento de glúteos, como o Brazilian Butt Lift (BBL), em que é utilizado a própria gordura do paciente, e o preenchimento com implante de silicone e o com ácido hialurônico.

O procedimento não oferece resultados permanentes, mas pode durar de um a dois anos, dependendo do tipo de material usado e das características do paciente.

O preenchimento de glúteos é um procedimento cada vez mais popular, especialmente entre as mulheres. “A harmonização de glúteos é um procedimento minimamente invasivo e oferece excelentes resultados, por isso, o paciente é liberado no mesmo dia para realizar grande parte de suas atividades cotidianas”, explica Bia Neves, especialista em harmonização corporal.

Conheça 5 curiosidades sobre o preenchimento de glúteos

1.Existe quantidade ideal para ser injetada? “A quantidade de material preenchedor a ser injetada vai depender de cada paciente. É preciso avaliar as necessidades e expectativas para chegar a uma decisão”, explica Dra Bia Neves. A profissional salienta ainda a necessidade de bom senso na hora de escolher a quantidade certa para cada paciente, pois existe uma proporção corporal a ser seguida.

2.Como é realizado o procedimento? Segundo a especialista, antes do procedimento é realizada uma anestesia local para que o paciente não sinta dores ou desconfortos. Logo depois, o preenchedor é aplicado por meio de uma cânula. Por último, a massagem local com objetivo de espalhar o produto de forma harmônica e “moldando” o bumbum.

3.Resultado Ao contrário de outros procedimentos, como o botox, por exemplo, o preenchimento de glúteos oferece resultados quase que imediatamente após a realização. “Os resultados são praticamente vistos logo após o término do procedimento. Importante ressaltar que normalmente a região dos glúteos fica inchada no dia do preenchimento, mas logo esse inchaço reduz e o resultado definitivo já pode ser visto pelo paciente”, esclarece Dra Bia Neves.

4.Exercícios Físicos Essa é praticamente a única restrição após a realização do preenchimento e, mesmo assim, sendo proibida a prática apenas nos setes primeiros dias após o preenchimento. Depois desse prazo, caso o paciente não apresente queixas, está liberado para voltar a rotina de treinos e atividades físicas normalmente.

5.Homem também pode fazer? A resposta é sim! Segundo a especialista, o procedimento não é exclusivo para mulheres, embora estas ainda sejam maioria nos consultórios. Qualquer pessoa, independente do sexo, que esteja insatisfeita com o tamanho ou o formato dos glúteos pode recorrer ao preenchimento.

