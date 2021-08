BTG Pactual investe R$ 12 mi em startup que faz roupas tecnológicas e inovadoras

Sophia Bernardes BTG Pactual (BPAC11) investe R$ 12 milhões em startup que produz roupas tecnológicas e inovadoras

Nesta segunda-feira (9), o BTG Pactual ( BPAC11 ) anunciou um aporte de R$ 12 milhões destinado à startup Insider Store, marca de roupas funcionais e tecnológicas.

O investimento foi de venture debt (empréstimo de risco), junto ao BoostLAB – espaço do banco onde várias startups podem estabelecer suas operações.

Contudo, a startup prevê um crescimento expressivo com o aporte levantado, calculando novas rodadas de investimentos.

Em suma, o acordo entre a Insider e o BTG Pactual integra um equity kicker de cinco anos, termo utilizado para intitular um empréstimo ou incentivo no qual o investidor proporciona crédito com uma taxa de juros menor. Em troca, ele recebe uma fatia do capital social.

Dessa maneira, o investimento concede que o centro de inovação da Insider receba parte da valorização em caso de liquidez. Além disso, o montante deve ser direcionado a ampliação do portfólio de produtos.

