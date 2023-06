Bruxas do Match: curso orienta mulheres 50+ nos apps de relacionamento

FreePik Bruxas do Match: curso gratuito pretende potencializar a autoconfiança feminina e a segurança nos aplicativos de relacionamento

Quando se trata de aplicativos de relacionamento, muitas mulheres enfrentam receios, medos de golpes e inseguranças. Essas preocupações são especialmente relevantes para aquelas com mais de 50 anos, que podem não estar familiarizadas com essas plataformas.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

É por esse motivo que Maria Helena Machado, uma gaúcha de 66 anos, criou a Bruxas do Match, uma iniciativa voltada a auxiliar as mulheres a navegarem com segurança nos aplicativos de relacionamento. Com foco na promoção da autoconfiança feminina, Maria Helena ministrará um curso online gratuito no dia 12 de junho, coincidindo com o Dia dos Namorados.

Através de seus conhecimentos em perícia criminal e sua habilidade em identificar inconsistências nos perfis masculinos, a Bruxas do Match visa fornecer informações valiosas para evitar golpes. “Sempre fui uma pessoa extremamente detalhista, e meus estudos em perícia criminal me permitiram perceber detalhes na mensagem transmitida. Quando comecei a usar aplicativos de relacionamento, observei minuciosamente as fotos dos perfis masculinos e identifiquei contradições”, conta.

O ponto de partida

Após um período de luto e reflexão com a morte do marido, Maria Helena decidiu buscar novas amizades e experimentar conversar com homens nos aplicativos de relacionamento. Com o apoio de uma terapeuta, ela conheceu pessoas e adquiriu confiança até para tentar encontros pessoais. Dois anos se passaram e Maria Helena identificou que muitas mulheres sentem receio de entrar nos aplicativos devido ao medo de golpes e decepções, o que a motivou a criar a Bruxas do Match.

“O medo de cair em golpes é uma das principais preocupações das mulheres ao criar um perfil em aplicativos de relacionamento, mas é possível utilizar essas tecnologias com segurança e conhecer pessoas interessantes. O primeiro passo é estar emocionalmente bem, sem sentir carência. A carência e a baixa autoestima são fatores que tornam as mulheres mais vulneráveis a golpes e manipulações com promessas vazias”, explica.

Bruxas como sábias conselheiras

O nome “Bruxas do Match” representa a jornada das mulheres em superar obstáculos e buscar avaliar seus sentimentos através do autoconhecimento. A palavra “bruxa” simboliza o processo de amadurecimento e transformação, no qual cada mulher tem seu próprio tempo para florescer e romper suas limitações e as impostas pela sociedade. Já a palavra “match” é uma palavra que começou a ser mais utilizada a partir do Tinder, pois o “dar match” é quando um par é formado entre duas pessoas no aplicativo de relacionamento.

A iniciativa busca fornecer informações para mulheres, especialmente as com mais de 50 anos, para que elas sejam capazes de avaliar os perfis dos homens nos aplicativos de relacionamento e tomarem decisões que resguardem sua segurança.

“Vivemos um momento na nossa sociedade em que há mais possibilidade de falar abertamente sobre essas questões de relacionamento e sexualidade. Há 40 anos, falar sobre isso era algo impensável. (…) A vida é tão maravilhosa e temos que aproveitar todos os momentos bons que surgem. Quando entendi isso, eu entendi também que poderia me permitir vivenciar situações que hoje são comuns para a maioria das pessoas, mas que, antigamente, eram consideradas um escândalo”, aponta.

Sobre o curso

O curso gratuito intitulado Deu Match será on-line às 20h (horário de Brasília) no dia 12 de junho. As inscrições ficarão abertas até o dia 11 de junho, sendo ilimitadas. Para se inscrever no curso gratuito Deu Match, as mulheres podem acessar o site . O conteúdo será direcionado a mulheres adultas, independentes e livres para ter algum tipo de relacionamento, com uma atenção especial às mulheres acima de 50 anos, que muitas vezes enfrentam desafios adicionais ao entrar nesse universo.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

“Quero oferecer o melhor conteúdo para as mulheres perceberem que elas podem, sim, começar a usar os aplicativos de relacionamento para conhecerem homens legais e gentis. Ouço muitas histórias de mulheres que estão tristes com a vida porque estão solteiras e que se sentem muito sozinhas. Quero mostrar outro lado para elas: elas podem ser uma excelente companhia para si mesmas, aprenderem a curtir essa fase da vida, viver experiências maravilhosas e, ainda, conhecer pessoas muito legais.”, destaca Maria Helena.

Serviço

O quê: Deu Match Quando: segunda-feira (12 de junho) – 20h (horário de Brasília) Onde: on-line, no link disponibilizado após a inscrição Inscrições: www.bruxasdomatch.com.br – até o dia 11 de junho

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas !





Fonte: Mulher