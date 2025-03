Brutalidade | Mulher tem gasolina jogada no corpo e é incendiada no Sul do ES

Uma mulher de 41 anos teve cerca de 20% do corpo queimado durante um ataque no bairro São Pedro, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a suspeita do crime foi detida e contou que teria uma desavença com a vítima. Ela foi à casa da mulher, jogou gasolina sobre ela e ateou fogo.

A mulher queimada foi socorrida pelo Samu/192 e levada para um hospital na cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra — referência no tratamento de queimados. A transferência entre cidades ocorreu com apoio do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo), do Governo do Estado.

Ainda segundo a polícia, a suspeita foi acompanhada de uma amiga até o imóvel onde ocorreu o ataque. As duas mulheres têm 29 anos e foram levadas à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Até a publicação, ainda não havia decisão da Polícia Civil sobre o encaminhamento a ser dado à dupla.