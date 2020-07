Bruno Salles substitui Augusto Botelho em “O Grande Debate”

Não é só Fabiana Karla que é adepta dos casamentos em segredo , mas até a família real britânica também aderiu à prática. Nesta sexta-feira (17), a Princesa Beatrice, neta da Rainha Elizabeth II, se casou em segredo com o milionário Edoardo Mapelli Mozzi, em uma cerimônia íntima realizada no Castelo de Windsor.

Reprodução/Instagram Princesa Beatrice se casa secretamente com Edoardo Mapelli Mozzi

Segundo o tabloide britânico Metro, o casamento de Beatrice e Edo, como é conhecido o novo membro da família real, estava marcado para o final de maio, mas tiveram que cancelar a cerimônia por causa das medidas de isolamento social. Não houve nenhum comunicado oficial sobre novas datas, mas já rolavam rumores de que eles iriam optar por um casamento mais intimista e com poucos convidados.

Até que, sem maiores alerdes, a Princesa Beatrice e Edoardo se casaram em segredo. A equipe da rainha confirmou que a monarca e o marido, Príncipe Philip, compareceram à cerimônia. Quem também estava no casamento eram os pais da noiva, Príncipe Andrew e Sarah, a Duquesa de York. Segundo o comunicado do Palácio de Buckingham, tudo foi feito seguindo as recomendações do governo de higiene e distanciamento.

Beatrice é neta da Rainha Elizabeth II e ocupa o nono lugar na linha de sucessão ao trono. Ela trabalha como vice-presidente de uma empresa de inteligência artificial. A princesa ficou noiva de Edoardo, um desenvolvedor imobiliário, em 2018, durante uma viagem pela Itália.