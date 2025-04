Bruno Henrique, atacante do Flamengo, é indiciado pela Polícia Federal por fraude em jogo contra o Santos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de fraude em partida contra o Santos, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Metrópoles. Segundo a investigação, o jogador teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, incluindo familiares.

A PF encontrou mensagens comprometedoras no celular do irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Junior, que indicam a participação de Bruno Henrique no esquema. Nas conversas, o atacante confirma que tomaria o cartão amarelo no jogo contra o Santos.

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”, perguntou Wander, recebendo resposta afirmativa. “Quando (o) pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”, acrescentou Wander. “Contra o Santos”, avisou Bruno Henrique. O irmão, então, fala que vai “guardar o dinheiro” e cita um “investimento com sucesso”.

Na véspera da partida, Bruno Henrique teria ligado para o irmão para confirmar que levaria o cartão amarelo. No jogo, o atacante foi advertido nos acréscimos, após cometer falta sobre Soteldo e reclamar ostensivamente com o árbitro.

Além de Bruno Henrique, foram indiciados por estelionato e fraude em competição esportiva o irmão, a cunhada (Ludymilla Araújo Lima) e a prima (Poliana Ester Nunes Cardoso) do jogador, que teriam se beneficiado das apostas.

Flamengo se manifesta:

Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira, o Flamengo informou que não foi comunicado oficialmente pelas autoridades sobre o caso.

“O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito”, encerra a nota.

Investigação:

A Polícia Federal segue investigando o caso para apurar a extensão do esquema e identificar outros possíveis envolvidos. O indiciamento de Bruno Henrique é mais um capítulo da investigação sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro.

