Bruno Gagliasso brinca sobre suposta curtida em video de pornô gay

Reprodução/Twitter A curtida foi apagada, mas virou assunto nas redes sociais

Nem Bruno Gagliasso está entendendo o porquê de estar nos assuntos mais comentados do Twitter. Após uma suposta curtida em uma página de pornô gay aparecer para os fãs do ator, o ator entrou na brincadeira.

Na aba de curtidas de Gagliasso, aparecem duas publicações explícitas de pornô gay. Em uma série de tweets, o ator disse que não estava entendendo nada e pediu ajuda ao suporte do Twitter. Como um bom meme, os internautas reagiram às ‘curtidas’ com diversos memes, desde o choque pelo conteúdo até brincadeiras com o ator.

fui olhar as curtidas do bruno gagliasso porque sou curiosa e…………. pic.twitter.com/FxM5LM7rGX — leti (@ticorilo) August 20, 2021





As curtidas do Bruno Gagliasso só me fez lembrar desse vídeo KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/vKZD6yY5IN — Me chame de Ryan (@gabrielryancb) August 20, 2021









as curtidas do twitter do bruno gagliasso, ou ele foi hackeado, ou viu o video e curtiu sem querer ou errou de conta kkkkk pic.twitter.com/PgfqmQH0oX — bruna (@julietteimpacts) August 20, 2021

Perguntado sobre o que aconteceu, ele disse: “Tô me perguntando até agora”. Em outra postagem, ele disse: “Mas rapaz, cada coisa né?”. Ele agradeceu ao suporte do Twitter por retirar a curtida no conteúdo. Os seguidores brincaram com a situação, desde culpando o celular aberto no trabalho e até pedindo para a esposa, Giovanna Ewbank, vasculhar as redes do marido.

A galera da firma me paga!!!! https://t.co/3YQucjkh1N — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) August 20, 2021





Olha a intriga!!!! Kkkkkk https://t.co/NUSrb0bjj6 — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) August 20, 2021