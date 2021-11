Bruno e Marrone farão show em puteiro de luxo com ‘cama maracanã’

Reprodução/Instagram – Marrone diz que já pensou em acabar a dupla com Bruno

Dormir na praça é coisa do passado para a dupla Bruno e Marrone. Ao menos no dia 30 de novembro, quando os artistas vão se apresentar em uma casa de saliência luxuosa, com direito a cama “Maracanã”.

Bruno e Marrone vão fazer um show no Scandallo Lounge, que fica no Jardim da Glória, em São Paulo (SP). No site da “casa de entretenimento adulto”, os artistas estampam a principal divulgação da semana. O ingresso para o evento custa R$ 600 e dá direito a R$ 200 de retorno em consumação, segundo informou a equipe do Scandallo Lounge.

Dentro da casa de entretenimento adulto, há a possibilidade das pessoas curtirem diversos ambientes, incluindo uma suíte com a cama “Maracanã”, com capacidade para receber oito pessoas. Para acessar a suíte, o interessado precisa pagar um valor adicional.

Além de Bruno e Marrone, a dupla Guilherme e Benutto também vai se apresentar no local, que já recebeu shows de Zé Neto e Cristiano,João Gomes e até Israel e Rodolffo.