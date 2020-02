Bruno Covas vira obstáculo para aproximação entre Marta e Rede

arrow-options Ricardo Stuckert/ Instituto Lula Lula se encontrou com Papa Francisco

O ex-presidente Lula publicou na tarde desta quinta-feira (13) imagens do encontro dele com o Papa Francisco, realizado no Vaticano. Segundo texto da equipe, Lula conversou sobre “um mundo mais justo e fraterno”.

Em uma das fotos, registrada pelo fotógrafo oficial do PTista, Ricardo Stuckert, Lula aperta a mão de Francisco, que sorri. Na outra, o Papa aparece com a mão na testa dele, em uma espécie de bênção.

Leia também: Lula encontra e conversa com Papa Francisco nesta quinta-feira

O encontro entre o ex-presidente e o Papa ocorreu após mediação do novo presidente Kirchnerista da Argentina, Alberto Fernández. Ele se encontrou com Lula no mês de janeiro, pouco após tomar posse no país latino.

Detalhes do encontro de Lula com o Papa ainda não foram divulgados pela comunicação do PT ou do ex-presidente.

arrow-options Ricardo Stuckert/Instituto Lula Lula e Papa Francisco