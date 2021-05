Bruno Covas tem sangramento residual e segue internado sem previsão de alta

André Bueno/Câmara Municipal de São Paulo Prefeito licenciado de São Paulo Bruno Covas (PSDB)

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), segue internado no Hospital Sírio-Libanês e não tem previsão de receber alta hospitalar. O tucano foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último domingo (2) e chegou a ser intubado após um sangramento no estômago. Neste momento, Covas não está mais na UTI.

De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (6), com a situação do prefeito até as 17h, ele foi submetido a novo exame de endoscopia digestiva alta. O comunicado diz que o exame “evidenciou discreto sangramento residual no estômago”.

“Desta forma, foi iniciado tratamento local com radioterapia para controle deste sangramento. O prefeito está recebendo todo suporte clínico necessário e seu quadro clínico é estável”, afirma o boletim.

O prefeito Bruno Covas está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Prof. Dr. Raul Cutait e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.