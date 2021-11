Bruno Baptista termina em sétimo lugar em Santa Cruz do Sul

Divulgação Bruno Baptista com seu Toyota Corolla número 44 que ficou danificado após passar por alguns incidentes na corrida

Depois de enfrentar problemas com seu carro em todos os treinos e na classificação da 11ª e penúltima etapa da Stock Car Pro Series 2021, realizada neste fim de semana, no Autódromo de Santa Cruz do Sul, Bruno Baptista demonstrou toda a sua competitividade nas corridas disputadas neste domingo. Largando da 31ª e última posição na segunda prova, terminou em sétimo lugar.

Entretanto, para ele, a primeira corrida durou quatro voltas. Bruno saltou da 27ª posição em que largou para a 23ª na primeira volta e ali se manteve até Sergio Jimenez escapar da pista e voltar inesperadamente, provocando a batida entre os dois carros . Assim, Bruno abandonou a primeira prova e o seu carro foi reparado pela equipe para a segunda corrida.

Ele concluiu a segunda prova em sétimo lugar, depois de largar em 31º, saltar para 22º na primeira volta, e avançar até o fim, se esquivando das numerosas confusões e batidas que caracterizaram essa corrida intensamente disputada , e tirando partido de um pit stop rápido, por estar com pneus novos e o carro abastecido.

“Diante das dificuldades que tivemos, até que foi um bom resultado. A equipe conseguiu identificar o problema do carro na noite de sábado para domingo, voltamos a ter boa performance, e teríamos chance de avançar mais na primeira corrida , se o Jimenez não tivesse entrado na minha frente. Mas acontece.

Leia Também

Divulgação Bruno Baptista dentro do Corolla de Stock Car antes da largada na prova disputada em Santa Cruz do Sul

A segunda corrida teve muito mais incidentes e ter chegado ao fim ileso e no top 10 foi recompensador. Agora, a minha meta será fazer uma boa corrida de despedida da temporada , em Interlagos, e terminar o ano no top 10”, diz Bruno Baptista, piloto da RCM Motorsport que tem apoio das empresas XP Private, Loctite, Oakberry, Pro Automotive, Hero, NGK do Brasil e Volt.

A primeira prova foi vencida por Thiago Camilo, com Julio Campos em segundo e Allam Khodair em terceiro lugar. Ricardo Maurício venceu a segunda prova, seguido por Rafael Suzuki e Rubens Barrichello.

A briga pelo campeonato continua entre Gabriel Casagrande, que se manteve na liderança, e Daniel Serra, que continua vice-líder. A 12ª e última etapa da Stock Car Pro Series 2021 será realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em 11 e 12 de dezembro.