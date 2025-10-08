Brunna Gonçalves e Virginia Fonseca brilham no primeiro ensaio da Grande Rio

A escola de samba Grande Rio deu início aos ensaios para o Carnaval 2026 com a presença de Brunna Gonçalves, de 33 anos, e Virginia Fonseca, de 26. Animada, Brunna celebrou o momento nas redes sociais: “Caxias, tô pronta pro nosso primeiro (de muitos) encontros! @granderio, sou toda de vocês!”, escreveu a esposa de Ludmilla, posando sorridente com a dançarina.

Anunciada como musa da escola no fim de setembro, Brunna foi recebida com carinho pela agremiação: “Caxias também é sua casa, musa! Bem-vinda, Brunna!”, publicou a Grande Rio. A nomeação veio um dia após ela confirmar sua saída da Beija-Flor.

Virginia, coroada rainha de bateria em 20 de setembro, também marcou presença no ensaio. A influenciadora tem se dedicado aos treinos para brilhar na Sapucaí, sob orientação de Luciene Santinha, professora de samba da escola e vencedora do Estandarte de Ouro. Confira abaixo: