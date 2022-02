Brunna descobre que a cidade do Rio de Janeiro existe no ‘BBB 22’

Reprodução/BBB Brunna não sabia que a cidade do Rio de Janeiro existia





Brunna Gonçalves entrou no ‘BBB 22’ e protagonizou uma cena curiosa no reality na noite desta quarta-feira (9). Durante conversa sobre as origens dela para os brothers, a esposa de Ludmilla disse que é de Nilópolis, cidade do estado do Rio de Janeiro e que tem origem na Tijuca, bairro da Zona Norte da cidade do Rio. Mas Brunna não soube se explicar e então perguntou se há uma cidade do Rio.

Apesar de ser fluminense, Brunna não soube explicar o estado e a capital para os brothers. “Ela não estava sabendo dizer se é dentro da cidade do Rio ou fora”, disse Vyni, então, Brunna disse:

“Não sabia se tem o estado e a cidade do Rio de Janeiro, Eli? Não sei”, disse. “É no centro do Rio, a cidade do Rio de Janeiro?”, perguntou. Eliezer então explicou que as diferenças e que a cidade tem os bairros de Copacabana, Leme, Ipanema e outros. Veja no vídeo:

NA MORAL ISSO AQUI É INACREDITÁVEL pic.twitter.com/qYfweE5VkB — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) February 10, 2022

Internautas ficaram chocados com o diálogo. “A Brunna perguntou se a cidade do Rio de Janeiro fica dentro do Estado do Rio de Janeiro. Gente, chama um professor de geografia pra ontem”, disse um. “Eu tento não implicar com a Brunna, mas a mulher é do Rio de Janeiro (estado) e não sabia que tinha a cidade do Rio de Janeiro, a nossa capital. Olha, Brito, sinceramente! Fugiu das aulas de geografia”, disse outro. Veja:

A Brunna perguntou se a cidade do Rio de Janeiro fica dentro do Estado do Rio de Janeiro. Gente, chama um professor de geografia pra ontem. 🗣🗣🗣 #BBB22 — Maíra Alves (@alves__maiira) February 10, 2022





Brunna é tijucana e não sabe se existe cidade e estado do Rio de Janeiro, misericórdia — Lola 🧃 (@_lolarosa) February 10, 2022

A Bruna perguntou se existe a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. Não bastante, perguntou se a cidade ficava dentro do estado. Puta merda! #BBB22 — Sorriso Aquarelado do Insano (@sorrisodoinsano) February 10, 2022

Eu tento não implicar com a Brunna, mas a mulher é do Rio de Janeiro (estado) e não sabia que tinha a cidade do Rio de Janeiro, a nossa capital. Olha, Brito, sinceramente! Fugiu das aulas de geografia! #RedeBBB #BbB22 — Mike (@eumikefelipe) February 10, 2022