Bruna Surfistinha dá à luz as gêmeas

Reprodução/Instagram/Bianca VilaNova Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha

Raquel Pacheco, que ficou conhecida como Bruna Surfistinha, deu à luz as gêmeas Elis e Maria, neste domingo (5), em um hospital do Rio de Janeiro. As crianças são fruto do relacionamento da escritora, empresária e DJ com o ator e artista plástico Xico Santos. Os dois se conheceram em setembro do ano passado e já declararam que pretendem subir ao altar em breve.