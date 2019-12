Bruna Marquezine usa vestido decotado: “Pintinho amarelinho”

Bruna Marquezine já está ansiosa para a chegada de 2020 e deixou isso claro nas redes sociais. A atriz postou nesta terça-feira (31) uma foto em que aparece com um vestido amarelo decotado e com um rasco que deixou suas pernas de fora. Ela ainda fez carão e escreveu uma legenda em inglês: “Waiting for 2020 like” (Esperando por 2020 como).

arrow-options Reprodução/Instagram/@brunamarquezine Bruna Marquezine está em Trancoso





Os seguidores de Bruna Marquezine ficaram sem fôlego com os cliques sensuais da atriz e lotaram a publicação com elogios. “Que perfeição”, escreveu uma pessoa. “Surra de beleza para começar o ano”, comentou outro. “A mulher mais linda do Brasil”, acrescentou mais uma.

arrow-options Reprodução/Instagram/@brunamarquezine Bruna Marquezine está ansiosa para 2020

Também teve seguidor brincando com o fato de Bruna Marquezine estar usando um vestido amarelo. “Meu pintinho amarelinho”, “Quer dinheiro também, amada?” e “Continue brilhando” foram alguns dos comentários.