Bruna Marquezine solta a voz e lança videoclipe para nova campanha da Colcci

Divulgação/Colcci Bruna Marquezine





Sim, a Bruna Marquezine canta! A atriz se jogou no desafio da nova ação publicitária da Colcci e, como resultado, gravou uma canção e clipe inéditos que serão lançados nesta quinta-feira (25), às 19h, nos canais da label. Só para se ter ideia do poder: o lendário clube nova-iorquino Studio 54, ponto de encontro entre as principais celebridades e artistas do fim dos anos 1970, serviu de inspiração para transformá-la em uma diva, expressando a vibe da cena underground.

Com direção de Bruno Ilogti, beleza de Henrique Martins, styling de Rita Lazzarotti e produção musical de Rodrigo Gorky, Guilherme Zebu e Alice Caymmi, o filme transita entre diferentes cenários que transpõem a sensualidade, a força e a ousadia que ela representa para a marca. Tanto a coleção recém-lançada — Colcci Studio Dreamers — quanto o vídeo são um convite para sair do óbvio e estimular a expressão da criatividade na hora de se vestir.

Por meio de seu Instagram, Marquezine, flagrada aos beijos com seu suposto novo affair, o empresário Enzo Celulari, deu spoiler. “Boatos que a Colcci está querendo soltar o lyric vídeo (lyric vídeo? O surto, meu pai) da música (da qual eu sou intérprete! O surto, meu pai 2) da nossa próxima campanha hoje. Confere isso, produção?”, disse, fazendo referência ao seu lado pouco conhecido do público. Essa, assim como outras histórias, deram e ainda vão dar muito pano pra manga…





Cheia de novidades

Divulgação/Flávio Ramos Carla Cristina Cardoso





Carla Cristina Cardoso, que interpretou a divertida Lulu de “Bom Sucesso”, trama protagonizada por Grazi Massafera na Globo, submeteu-se a uma cirurgia de redução mamária com o renomado cirurgião plástico Alexandre Vidal por dois motivos, como frisou durante rápido bate-papo com o iG Gente: um deles, estético; o outro, por uma questão de saúde — redobrar o cuidado com a coluna.

Agora, quem estava com saudade de ver a atriz em cena já pode começar a comemorar. Ela está confirmada no elenco do longa “Me Tira da Mira”. Será Valeska, uma investigadora da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que, desobedecendo às ordens do seu superior, se infiltra como agente secreta para investigar uma clínica suspeita de realinhamento energético. Estreia prevista para o segundo semestre deste ano.

Você viu?

Novo sucesso à vista!

Divulgação Japinha e Tierry





Após a repercussão do hit “Romance Desapegado”, que ficou entre as 50 virais do mundo e no “TOP10 do Spotify Brasil”, Japinha e a banda Conde do Forró apresentaram nesta quarta-feira (24) a música inédita que eles gravaram com o hitmaker baiano Tierry. Trata-se de “Arranhãozinho”, a primeira faixa do DVD “Evidências”. Ao falar sobre o feat, a artista não escondeu a animação: “Além de um grande compositor, Tierry é um cantor incrível”. Ah, e o projeto também conta com as participações especiais de Xand Avião, MC Rogerinho, Lauana Prado, Luiza & Maurilio e Léo Magalhães. Play já!





Convite especial

Divulgação/Zenden Silva Talokudo





Depois do ex-BBB Felipe Prior, o influenciador digital e professor de educação física Tiago Toguro deve receber na sua famosa Mansão Maromba o humorista Talokudo, que tem mais de dois milhões de seguidores no TikTok. “Fiquei muito honrado com o convite. Acompanho o trabalho dele e vejo o carinho que tem pelo Nordeste. Vejo ali a possibilidade de somar e levar alegria para mais pessoas de todo o Brasil”, destacou à coluna. Ele, aliás, já deu as caras na TV em outras ocasiões. Em 2017, apareceu no Canjica Show, do programa “Legendários”, da RecordTV, apresentado por Marcos Mion, e, no ano passado, durante a pandemia, participou do Gonga la Gonga, quadro do “Caldeirão do Huck”, da Globo.

Elas estão com tudo!

Reprodução/Instagram Melissa e Nicole, do canal Planeta das Gêmeas





A loja das Gêmeas, inaugurada no fim do ano passado, no Rio de Janeiro, tornou-se referência entre os públicos infantil e adolescente. E não é para menos! O canal Planeta das Gêmeas já conta com mais de 14 milhões de inscritos e mais de 3,5 bilhões de visualizações no YouTube. As peças e os acessórios carregam, em sua essência, todo o estilo das irmãs Melissa e Nicole. Entre os hits da coleção, os famosos conjuntinhos que as meninas usam em seus clipes e vídeos. Com diferentes cortes, ganham as mais diversas combinações. Como não amar?