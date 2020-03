Bruna Marquezine posa para revista holandesa e ganha elogios

Na tarde da última quinta-feira (12), Gracyanne Barbosa atualizou sua conta do Instagram com alguns vídeos. Em um deles, a musa fitness aparece realizando algus exercícios, todavia, quem roubou a cena foi a calça dela que, por ter um tom de nude tão aproximado ao seu tom de pele, causou uma ilusão de ótica, dando a entender que ela estava com o bumbum descoberto.

Engajados, os seguidores de Gracyanne Barbosa no Instagram não deixaram de comentar o assunto. “Mulher, achei que você estava pelada”, disse um. “Gosto de pouca roupa, mas nem tanto”, respondeu ela com humor. Outro internauta foi além. “Mas esse macacão enfiado não incomoda?”, questionou. “Não”, devolveu a musa fitness , monossilabicamente.

Apesar de ser amada por um nicho, Gracyanne Barbosa se envolveu em uma polêmica recentemente. A musa fitness não gostou nada de alguns comentários feitos por Sonia Abrão sobre ela no “A Tarde é Sua” e resolveu detonar a jornalista na internet. Sonia não a respondeu.