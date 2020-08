Bruna Marquezine faz sucesso de biquíni: “Queria barriga igual”

Os objetos que você utiliza na decoração da casa são como ímãs de energias. Enquanto alguns são capazes de atrair boas vibrações, há aqueles que influenciam negativamente todo o astral da casa.

Coisas que estão conectadas com sentimentos pesados e más recordações são os principais agentes que afetam a harmonia do lar, deixando-a mais vulnerável aos efeitos prejudiciais das energias negativas .

Para resolver esse problema, selecionamos os principais objetos que impedem a prosperidade da sua casa . Ao identificar a presença desses itens no seu lar, você pode se desfazer deles ou realizar uma limpeza energética no ambiente para neutralizar as energias negativas.

Objetos que atraem energias negativas para a casa

Fotos de pessoas falecidas

O sentimento de perda e a tristeza causada pela separação são emoções que, por vezes, duram por muito tempo. Deixar a imagem de pessoas falecidas em locais muito visíveis dificulta ainda mais o processo de seguir em frente na vida.

Assim, as fotografias podem atrair energias negativas para o lar porque afetam negativamente as emoções das pessoas. Se você sente muita tristeza e dor ao ver a imagem de um falecido, o melhor é guardar a foto em uma gaveta e apenas visualizar o ente querido no coração. Sempre reflita nos bons momentos que vocês tiveram juntos.

Objetos quebrados

Não importa qual tipo seja, objetos quebrados não fazem bem para o astral do lar. Sabe as porcelanas trincadas na cozinha? De acordo com o Feng Shui , a cozinha é área da casa ligada à prosperidade , então, itens quebrados no local impedem a circulação das boas energias associadas aos ganhos financeiros.

Além disso, os outros espaços da casa também não estão livres dos efeitos nocivos dos objetos quebrados, portanto, se algo estiver em más condições o ideal é consertar ou se livrar dele o quanto antes!

Animais e/ou plantas mortas

Animais embalsamados, peles e chifres são objetos decorativos que estão repletos de energias densas associadas com a morte. E o mesmo acontece com as plantas mortas!

A energia estagnada nesses itens prejudicam a saúde da residência e até dos moradores do local. Lembre-se que uma casa saudável é cheia de vida e, por essa razão, a decoração precisa ser uma ferramenta de propagação da vitalidade.

Objetos que você não gosta

A decoração da casa é um reflexo da sua personalidade. Para ter conforto e segurança, então, os objetos precisam vibrar na mesma frequência que você.

Se há algo na sua casa que não desperta boas emoções no seu ser, isso quer dizer que o objeto não combina com o astral do espaço. Não aceite a presença de coisas que não te fazem bem dentro da sua residência! Jogue-as fora e coloque um ponto final nas aflições geradas por esses objetos.

Roupas usadas na gaveta

Quando retirar uma roupa, não a coloque na gaveta. Antes você deve deixar as roupas no Sol ou em locais claros para receberam os raios de luz.

Dessa forma, qualquer energia negativa presa nos tecidos será eliminada e, assim, você não será influenciado(a) pela presença delas. Isso porque as roupas são capazes de absorver as energias dos locais onde você esteve.

Objetos com pontas virados para cima

Facas e tesouras precisam ser guardadas com as pontas viradas para baixo, beleza? Dessa maneira, não serão capazes de transmitir vibrações negativas no ambiente, especialmente as energias relacionadas com as brigas e as discussões.

Plantas com espinhos

É preciso ter um cuidado especial com as plantas com espinhos, uma vez que elas podem influenciar negativamente as emoções das pessoas, causando atritos e inseguranças. Na prática, os espinhos geram o mesmo efeito que os objetos com pontas; são um estímulo para as brigas! Se você tem espécies desse tipo na sua casa, deixe-as nas áres externas da residência.

