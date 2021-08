Bruna Marquezine faz aniversário e ganha homenagem de amigos famosos

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine completa 26 anos e ganha homenagens de famosos

Bruna Marquezine completou 26 anos nesta quarta-feira (4). A atriz tem uma longa trajetória na televisão e amiga de diversos famosos, tanto que ganhou um grande número de homenagens de celebridades neste dia especial. Uma famosa que não poderia deixar de se pronunciar é Manu Gavassi e a cantora publicou fotos com a amiga e escreveu um texto desejando parabéns.

“Hoje é dia dessa leonina com touro que faz meus dias mais divertidos me ensinando a jogar Uno no camarim e me conquistando com bolos, chás e polvilhos. 26 anos. Caramba, amiga. Você cresceu! Risos. Feliz vida pra você hoje e sempre, que você siga se descobrindo dessa maneira linda que você faz e colorindo o mundo ao seu redor no processo. Te amo”, escreveu Manu Gavassi.

Outra cantora que também é bem próxima de Bruna Marquezine é Priscilla Alcântara. Ela publicou uma série de Stories de momentos com a atriz e também escreveu um texto. “Pausa em tudo para parabenizar um dos melhores presentes que ganhei nos últimos anos: minha irmã. Eu nem sei como explicar o tanto que eu te amo. Andar com você me inspira. Que você cresça em graça e sabedoria para viver o melhor ano até aqui e que a gente ainda tenha muitas oportunidades para sonhar, chorar e rir juntas”, declarou a artista.

Luíza Sonza publicou uma foto que tem de uma festa com Bruna para desejar feliz aniversário. “Parabéns, linda. Você é luz. Amo muito e sinto saudades das festas”, escreveu a cantora. Já Sabrina Sato postou uma foto da atriz segurando Zoe. “Parabéns, tia Bruna Marquezine. Você é muito especial e merece todo o amor do mundo. Te amamos”, disse a apresentadora.

“É dia dessa mulher que eu admiro tanto. Bruna Marquezine primuxa, que Deus te abençoe cada vez mais e te proporcione momentos lindos com pessoas que você ama. Beijos e saudades”, se declarou Maisa Silva. Alice Wegmann escolheu uma foto antiga com a atriz para parabenizá-la. “Saudade de sair de shortinho baixo, brusinha de renda e cinto com a kedma. Feliz aniversário e uma vida linda pela frente para você”, escreveu.

