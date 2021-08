Bruna Marquezine estaria incomodada com romance de Neymar e Bruna Biancardi

Reprodução/Intagram Bruna Marquezine e Bruna Biancardi

Neymar ainda não assumiu oficialmente o affair com Bruna Biancardi , mas não há dúvidas que os dois estão juntos. O craque curtiu férias em Ibiza com a moça e até levou ela para assistir a um jogo do PSG . Os fãs estão acompanhando essa nova fase do jogador com bastante animação, mas uma pessoa não estaria gostando nada dessa história. É ela mesma, Bruna Marquezine.

Segundo o jornal Extra, a atriz está incomodada com o novo affair do ex-namorado. Amigos da artista teriam dito que ela não está gostando de ver esse romance porque é a primeira vez que o atleta assume que está com alguém publicamente desde que eles terminaram.

“O problema é que, até então, ele nunca tinha agido com outra como age com esta. Uma forma até meio parecida quando namorava a Bruna. Levando para viajar, aparecendo em público sem se importar e com olhar de apaixonado”, diz uma fonte próxima a Bruna Marquezine.

Ainda de acordo com o Extra, a atriz teria até tentado uma reaproximação com Neymar. Pouco antes do fim do namoro com Enzo Celulari, quando estavam em uma fase ruim do relacionamento, Bruna teria ido a uma festa na casa de Gabriel David com a intenção de ser vista com o jogador de futebol, mas ele já estava acompanhado de outra mulher.

Pouco tempo depois, Neymar apareceu curtindo uma viagem em Ibiza, na Espanha. Ao contrário das ouras vezes em que foi para lá aproveitar a vida de solteiro, ele estava acompanhado de Bruna Biancardi. “Ele levou a garota para Ibiza! Todo mundo sabe o quanto ele sempre aprontou por lá estando solteiro. Aí, aparece numa foto com ela e com seus companheiros de time, todos casados e com filhos. A Bruna bugou”, diz um amigo de Marquezine.