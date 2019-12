Bruna Marquezine está em Trancoso para passar o Réveillon com a família Ewbank

Bruna Marquezine já está em Trancoso , na Bahia, para aproveitar os dias que antecedem o Réveillon e também a noite da virada para 2020. Hoje, em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz aparece almoçando uma bela feijoada com a família Ewbank e Gagliasso , e amigos do trio.Ah! E quem está na ponta da mesa é Gian Luca , irmão de Giovanna, com quem Bruna trocou beijos durante o último Rock in Rio.

Bruna Marquezine está em Trancoso para passar o Ano Novo





Aliás, um possível romance entre os dois é assunto comentado há um bom tempo. Eles teriam ficado pela primeira vez no início de 2019, em Fernando de Noronha. A colunista já soube por línguas malditas que Neymar quando namorava Bruna tinha ciúmes de Gian Luca. Eita!!!!

Bruna Marquezine já está em Trancoso para passar o Réveillon com a família Ewbank pic.twitter.com/KugjN0OHWg — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) 29 de dezembro de 2019