Bruna Marquezine está em clima de romance com filho de Claudia Raia, diz jornal

O clima de romance ainda está no ar? Para Bruna Marquezine, sim. Segundo o jornal Extra, a atriz está trocando mensagens com Enzo Celulari e os dois estão se conhecendo melhor. Eles teriam se aproximado por conta de um bazar online que o empresário organizou para ajudar quem mais precisa.

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Enzo Celulari estariam se conhecendo melhor





De acordo com a publicação, amigos da artista falaram que ela está encantada com o filho de Claudia Raia. Bruna teria se maravilhado ao ver Enzo à frente da ação solidária e ela mesma enviou cinco malas com roupas de grife que não usa mais para o bazar . Desde então, os dois estariam mantendo contato por mensagens, mas ainda não se encontraram pessoalmente por causa das medidas de isolamento social.

Porém, Bruna e Enzo teriam começado com a paquera antes do bazar. Em abril, o empresário encabeçou um festival online beneficente e, naquele momento, a atriz já teria começado a gostar do rapaz.

Bruna Marquezine não assumiu nenhum relacionamento desde que terminou com Neymar , mas foram apontados alguns affairs da morena, como o modelo argelino Younes Bendjima e Gian Luca Ewbank. Já Enzo Celulari não é visto com ninguém desde o término com a milionária Victória Grendene.