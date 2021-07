Bruna Marquezine comenta em publicação indicado que já sofreu agressão

Instagram/Reprodução Bruna Marquezine

Nesta terça-feira (13), a modelo Yasmin Brunet fez uma publicação em seu Instagram pedindo para que mulheres que já foram agredidas fisica, emocional ou psicologicamente comentassem deixando um ponto final.

Entre os comentários, está o de Bruna Marquezine, que deixou seu ponto, o que rendeu várias respostas de especulações sobre o que poderia ter acontecido.

A atriz, que viveu anos do relacionamento instável com o jogador Neymar, recentemente terminou o namoro com Enzo Celularia, alguns meses depois de oficializar o relacionamento. Bruna não se pronunciou sobre o término.