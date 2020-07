Bruna Marquezine chama atenção com foto sensual e fãs elogiam

Reprodução/Twitter Mário Jr sendo entrevistado no programa Pânico

O programa “Pânico”, na Jovem Pan, causou revolta nas redes após uma entrevista com Mário Jr., sucesso no TikTok. No Twitter, os usuários criticaram a postura dos apresentadores. Algumas pessoas chegaram a dizer que Emílio Surita e os demais humilharam e constrangeram o garoto.

Mário Jr. é conhecido por publicar mensagens “sedutoras” e de autoestima na plataforma, onde acumula mais de 1,7 milhões de seguidores. Durante a entrevista, os apresentadores falaram para o garoto deixar de explorar o visual nas redes sociais e focar nos estudos.

A entrevista rapidamente foi para os assuntos mais comentados no Twitter. Os usuários se revoltaram com o deboche dos apresentadores e mandaram mensagens de apoio a Mário Jr.

“Pânico é tipo assistir Banheira do Gugu em pleno 2020. Os caras nunca saíram da década de 90. E Mário, 10 anos atrás fizeram o mesmo comigo. Hoje continuam fazendo exatamente a mesma coisa, já a sua história tá aberta pra ser escrita. Não se abala não”, escreveu Felipe Neto.

Ele fazia conteúdo pra pessoas com >>>>DEPRESSÃO<<<< pra ajudar eles e foi tão humilhado assim só por mídia. Enquanto muitos só reclamam mario é o UNICO que fez conteúdos que “sujou” a imagem dele pra ajuda quem precisa, ESTAMOS COM VOCÊ MARIO. pic.twitter.com/l4ht80WFG7 — jubs (@anygsylla) July 19, 2020

O pânico ja provou que não merece mais a audiência que tem, no programa anterior a Bianca estava falando de machismo e o Emílio não parava de interromper, agora o Mário é humilhado por fazer TIK TOK, oque vai vim agora? pic.twitter.com/n7QnfCN0Sp — PRETO REI ? (@bielking18) July 19, 2020

Mário do Tik Tok é infinitamente maior do q o programa lixo cheio de reaça. Mário Jr, não te conheço, mas mando daqui meu abraço pra vc. — Teresa Cristina (@TeresaCristina) July 19, 2020