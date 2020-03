Bruna Griphao comenta suposta pegação com Thiaguinho

Bruna Griphao não gostou nada de ver a notícia de que teria pegado o cantor Thiaguinho durante o Carnaval circulando na internet. A nota foi divulgada por um colunista que disse que eles teriam trocado carícias em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

“Eu to chocada. TODA hora uma nova. Eu respeito muito o trabalho dos jornalistas, inclusive o do Leo, mas isso é absurdo. Costumo ignorar essas notícias, mas dessa vez foi muito pesada porque eu conheço o Thiago há anos, ele é quase um pai pra mim. Espero que a coluna se retrate. Essa mentira é absurda. Apurem mais as notícias antes de saírem espalhando. Falta de respeito”, escreveu ela sobre a suposta pegação com Thiaguinho em seu Stories no Instagram.

Mas não foi só com o pagodeiro Thiaguinho que a atriz foi associada, durante o Carnaval surgiram rumores de que Bruna teria se envolvido com Gabigol, com quem foi vista saindo de um dos camarotes no final de semana.