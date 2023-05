Reprodução/@agfotosite Bruna Griphao chama atenção por look usado em desfile do SPFW

Bruna Griphao surgiu quase irreconhecível durante participação no São Paulo Fashion Week (SPFW) neste sábado (27). A atriz e ex-BBB estreou nas passarelas da semana de moda durante desfile da marca Renata Buzzo, no Iguatemi São Paulo.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Bruna não passou despercebida ao usar um vestido branco de plumas, cheio de camadas, além de luvas, óculos de sol e faixa na cabeça. A loira já havia participado da 55ª edição do SPFW prestigiando o desfile de outros colegas de confinamento.

A marca paulista, que trabalha com peças artesanais no esquema slow-fashion , apresentou a coleção “Peles”, com destaque para as texturas. A coleção fala sobre como experiências dolorosas fazem a gente refletir sobre a diferença entre a persona que criamos para o mundo exterior e a verdadeira “derme” ou essência que existe por baixo.

Em resumo, a coleção aborda a ideia de transformação pessoal e a difícil busca por uma identidade autêntica em meio a situações difíceis. A metáfora da pele é usada para simbolizar essa transformação, além da relação entre a pessoa e o mundo ao seu redor.

Fonte: Mulher