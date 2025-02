Bruna Biancardi exibe barriga da segunda gestação e mostra carinho pela filha: ‘Mel’

Mãe de Mavie, de 1 ano e meio, a influenciadora anunciou a gravidez no Natal. Na ocasião, ele também já anunciou o sexo da criança, que vai se chamar Mel.

O craque também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento que teve com Carol Dantas, e Helena, de cinco meses, do breve affair com Amanda Kimberlly.