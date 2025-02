Bruna Biancardi encanta seguidores com sequência de cliques da filha: ‘Oi segunda’

“Oi, segunda-feira”, escreveu Bruna na legenda das fotos nas quais Mavie está brincado perto de uma escada. Os fãs de Bruna elogiaram as fotos. “Muito princesa”, disse um internauta. “A cara do Neymar, será que a Mel vai vir a cara do papai também?”, questionou outra. Bruna e o jogador do Santos esperam outra menina, que se chamará Mel.