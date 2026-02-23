Bruna Biancardi encanta fãs ao mostrar Mavie colhendo acerolas no jardim: ‘Fofura’

Bruna Biancardi, de 31 anos, derreteu os seguidores neste domingo (22) ao publicar um vídeo da filha, Mavie, de dois anos, colhendo acerolas no jardim de casa. A pequena, fruto do relacionamento com Neymar, apareceu segurando um potinho enquanto retirava as frutas diretamente do pé, em um momento de pura fofura.

Nas imagens, Mavie surge concentrada na missão, caminhando pelo gramado e enchendo o recipiente aos poucos. A cena simples e delicada rapidamente conquistou os fãs, que lotaram a publicação com mensagens carinhosas.

Além de Mavie, Bruna e Neymar também são pais de Mel. O jogador do Santos Futebol Clube ainda é pai de Helena, de um ano, com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 14, da antiga relação com Carol Dantas.

https://www.instagram.com/stories/brunabiancardi/3838569668164896577/?hl=pt-br