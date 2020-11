Bruna altera a grafia do sobrenome para Marquezzine, com a adição de um z

Reprodução/Instagram Bruna altera a grafia do sobrenome para Marquezzine

Os mais atentos notaram que Bruna Marquezzine adicionou um “z” a mais ao seu sobrenome, assim como a atriz gaúcha Sheron Menezzes. A alteração na grafia foi realizada na biografia do Instagram na noite desta terça-feira (3) e deixou grande parte dos seus quase 40 milhões de seguidores com a pulga atrás da orelha. Teria sido numerologia? Entretanto, uma rápida busca no Google dá para ter acesso à informação de que a atriz e influenciadora digital tem se apegado à fé e frequentado os cultos da igreja evangélica Mananciais, localizada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: a decisão não foi uma surpresa. Pelo menos é o que garante uma pessoa que a conhece. “A Bruna está em um momento novo na carreira, percorrendo novos horizontes, exercendo mais a criatividade, se olhando de outra forma, se envolvendo em processos e projetos de uma maneira que antes não explorava”, explicou ao iG Gente. Procurada, a artista não visualizou a mensagem até o fechamento deste texto. O que será, hein? Por falar em Marquezzine, agora, com dois “z”, ela é uma das muitas famosas que se indignaram com o caso de Mariana Ferrer: “‘Estupro culposo’ pqp”, manifestou-se via Twitter.