Bruce Willis: astro batizou carro e teve muitos veículos na carreira

Reprodução Bruce Willis sempre foi um grande entusiastas de muscle cars norte-americanos, e já teve alguns Corvettes em sua coleção

Bruce Willis explodiu no final da segunda metade da década de 80, graças ao sucesso da franquia Duro de Matar nos cinemas. Dando vida ao policial John McClane , Willis alcançou o estrelato em Hollywood e investiu parte de sua fortuna em alguns carros. Conheça alguns que o ator possuiu ou já foi visto dirigindo nas telonas.

Lincoln Limousine

Reprodução Registros contam que Bruce usava a Limousine para chegar no set de filmagem, e em alguns casos até usava o carro nas filmagens

Atores de cinema precisam chegar nas premiações e festivais com certa pompa e elegância, e Bruce possuia sua própria Limousine, um Lincoln Town Car de 1988 com o chassis estendido. Originalmente, o Town Car era equipado com um motor Ford V8 de 302 polegadas que gerava entre 152 e 161 cv de potência no modelo original.

Não se sabe se a Limousine recebeu algum tipo de preparação no motor, o que se sabe é que o veículo utilizado durante as filmagens de Duro de matar e na série “ A gata e o Rato ”. Sim, é o mesmo carro que participa de um bom trecho do filme de ação. O veículo não pertence mais ao ator, foi vendido em um leilão em 2009, junto com um Pontiac Firebird 400 e um Corvette 1967 , que também faziam parte da coleção do ator.

Dodge Charger 1968

Reprodução/Silverstone Auctions Dodge Charger é muito apreciado pelos amantes de Muscle Cars, e o sucesso em filmes como Bullit, Velozes e Furiosos e Os gatões contribuem para a fama

Em 1998 Bruce Willis ganhou o Charger da sua então esposa, a também atriz Demi Moore . O Charger em questão foi personalizado para ser idêntico ao que aparece no filme Bullitt , de Steve McQueen . Willis vendeu o Charger em 2008 para o vocalista do Jamiroquai Jay Kay , conhecido por sua paixão por carros esportivos. Originalmente, o Charger se amparava no clássico motor V8 6.3, mas quando Jay Kay leiloou o veículo, estava equipado com motor 8.2.

Estima-se que o músico tenha investido mais de 25 mil libras no cupê, tendo além de aprimorado o motor, restaurado o interior do ‘Dojão’.

Bentley Continental GT Speed Le Mans Edition

Reprodução Bentley Continental GT Le Mans raramente foi usado pelo ator

A garagem de Bruce Willis não era feita só de clássicos. O ator já desfilou pelas ruas dos Estados Unidos a bordo de um luxuoso Bentley Continental , mas não era qualquer Continental, era uma edição que celebrava o passado da Bentley nas 24 horas de Le Mans, uma série que teve apenas 48 unidades, e carro de Bruce era o número 1. O Continental é equipado com um motor W12 de 624 cv de potência. O ator leiloou o Bentley em 2018 com apenas 1.586 milhas (2.552 km) no odômetro.

Corvette

Reprodução Chevrolet era uma das marcas preferidas do ator, que já possuiu mais de 2 Corvettes, além de Bel-Air e um 3100 de 1954

Bruce Willis já possuiu dois corvettes, ambos conversíveis. Um deles era da primeira geração (C1) produzida de 1953 a 1962, o ‘Vette de Willis também foi um presente de Demi Moore. O modelo contava com um motor V8 de 220 cv e foi leiloado em 2008 por cerca de 79.560 dólares, cerca de R$ 413 mil na cotação atual. Willis também era dono de um Corvette C3 Stingray conversível, que também foi leiloado anos mais tarde.

Mercedes-Benz Unimog 1300L

Reprodução/Mercedes-Benz Mercedes-Benz Unimog parece ser ideal para enfrentar mafiosos no meio da cidade, pelo menos em filmes

O Unimog apareceu com Bruce Willis em Duro de Matar: Um bom dia para morrer . O último filme da franquia se passa na Rússia, e acabou sendo patrocinado pela Mercedes-Benz.

A linha Unimog se destaca pela versatilidade, podendo ser utilizada para fins militares ou civis, geralmente prestando apoio a equipes de resgate e manutenção, por exemplo.

O Unimog 1300L foi produzido entre 1975 e 1987 e conta com um motor a diesel de seis cilindros e gera 131 cv de potência e 37 kgfm de torque.

Um fato curioso sobre esse filme é que durante as gravações, foram danificados 650 carros : “132 veículos foram destruídos, e outros 518 precisaram de muito trabalho posterior. Me mostraram os números de uma cena de perseguição e gastamos cerca de 11 milhões de dólares só nessa sequência”, afirmou o diretor John Moore ao USA Today. Pena que o filme não é tão bom quanto as sequências automotivas.

Nissan 300ZX

Divulgação O anguloso Nissan 300ZX tem design característico dos anos 80

Na década de 80, os esportivos japoneses estavam começando a ficar em alta, e o 300ZX apareceu no filme Encontro às escuras , sendo dirigido pelo ator. Na época, o Nissan se destacava por ser acessível e ter uma potência interessante de 208 cv, entregues pelo motor V6 turbinado. Além disso, concorria com Camaro e Mustang por um preço até baixo, cerca de 18 mil dólares à época.

Harley-Davidson FXR Super Glide

Reprodução “Zed’s Dead, Baby” e “Não é uma moto, é uma chopper” são frases que ficaram famosas por conta do personagem de Bruce em Pulp Fiction

Pulp Fiction (Tempo de violência) é um dos principais filmes do diretor Quentin Tarantino e contava com um elenco super estrelado com Samuel L. Jackson (que não era tão conhecido na época), John Travolta (que conseguiu dar uma reviravolta na sua carreira) e Bruce Willis, que, em busca de um papel mais dramático, interpreta um boxeador em fuga. Na trama, o personagem de Willis rouba a Harley para dar continuidade a sua fuga ao lado de sua namorada.

No longa-metragem, Butch (o personagem do astro) ainda é flagrado dirigindo um simpático Honda Civic 1980 . O filme ainda conta com um Acura NSX, mas é de outro personagem em outro arco da história. Estamos falando de você, senhor Wolfe.

Subaru Legacy Touring Bruce

O sucesso na virada da década de 80 para 90 abriu oportunidades comerciais para Bruce Willis, que foi chamado pela Subaru para participar da campanha publicitária do Legacy para a linha 1993, a penúltima da primeira geração. O sucesso do ator no Japão foi tão grande, que houve até uma versão do Legacy batizada em sua homenagem , o ‘Bruce’ no nome é por conta do ator.

Reprodução/Twitter Anos mais tarde, Bruce voltou a estrelar campanhas publicitárias para a Subaru, dessa vez para o Legacy e para o Outback

Não se sabe se Bruce chegou a possuir um Legacy, apesar de ter filmado o comercial nos Estados Unidos, aparentemente. Anos mais tarde, ele foi chamado novamente para participar de uma publicidade do Legacy, mas sem uma versão especial.

Além dos Subarus, Bruce também foi contratado para estrelar quatro comerciais para a Daihatsu , confira os filmes abaixo:

Em 2022 o ator anunciou que iria pausar a carreira para tratar de uma afasia. Porém, o caso clínico de Willis piorou rapidamente, e um diagnóstico mais completo aponta uma demência frontotemporal, que causa mudança de comportamentos repentinos e de personalidade, além de comprometer movimentos e fala. Fica aqui a nossa homenagem a um dos maiores astros de ação do cinema.

Fonte: IG CARROS