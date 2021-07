Britto Jr pede Bolsonaro nos debates de 2022 e gera riso entre fãs

Divulgação / Reprodução Twitter Britto Jr e Bolsonaro

O jornalista Britto Jr, de 58 anos, recebeu respostas humoradas de seus seguidores nesta quinta-feira (15). A repercussão aconteceu após o ex-contratado da Record TV, que adora comentar “A Fazenda” , desejar melhoras a Jair Bolsonaro (sem partido), que está hospitalizado, para que o mesmo possa marcar presença nos debates de 2022. Em resposta com tom humorado, alguns fãs de Britto responderam: “Spoiler: ele não irá”.

“Espero que Bolsonaro se recupere logo. A presença dele nos debates é fundamental”, escreveu Britto em seu perfil no Twitter. Em resposta ao jornalista, seus fãs comentaram. “Desculpa decepcioná-lo, ele não irá”, disse um fã. “Fundamental para nos fazer rir”, disse outro. “O golpe está aí”, comentou um terceiro.

Britto Jr não é o único a comentar a internação de Bolsonaro. Os comentários sobre a saúde do presidente da República começaram após ele ser hospitalizado com um quadro de obstrução intestinal. Por conta do estado de saúde, na quarta (14) ele teve de ser transferido de Brasília para São Paulo, onde realizou exames. De acordo com avaliação de equipe médica do Hospital Vila Nova Star, o presidente não deve passar por cirurgia, num primeiro momento.

