Britney Spears preocupa fãs com diversos posts de topless na semana

Reprodução Instagram Britney Spears preocupa fãs com postagens de topless

Britney Spears está usando suas mídias sociais para se manifestar sobre o processo que está movendo contra seu pai, Jamie Spears, sobre sua tutela . Ao longo desta semana, a cantora postou duas fotos e dois pequenos vídeos em que aparece usando somente um short jeans e cobre os mamilos com as mãos. Algumas postagens foram denunciadas e apagadas, de acordo com um comentário, mas ela tornou a colocar a foto em seu feed.

Porém, estas postagens de Britney Spears vêm preocupando alguns fãs e seguidores, comentando que algo suspeito está acontecendo. Algumas pessoas acreditam que outra pessoa está fazendo as postagens da cantora na tentativa de sabotá-la. Um dos nomes levantados por um internauta é o da irmã de Britney, Jamie Lynn .

Entretanto, outros seguidores – especialmente mulheres – parecem ter entendido a real intenção de Britney Spears, ainda que ela não tenha falado nada sobre. O Instagram tem uma política de exclusão de fotos onde mamilos femininos aparecem e existe um movimento contra isso chamado “free the nipple” (libertem os mamilos). A hashtag “free Britney” fala sobre o pedido de libertação da cantora da tutela do pai. Com isso, muitos fãs estão aproveitando as postagens para dizer que a querem livre da conservadoria de Jamie Spears.