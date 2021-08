Britney Spears está sendo investigada por agressão a funcionária doméstica

A diva do pop que ultimamente vem chamando a atenção pela situação de tutela do pai, agora parece que se envolveu em uma polêmica diferente. Nesta semana, a funcionária doméstica da cantora procurou as autoridades locais para prestar queixa sobre uma suposta agressão vinda de Britney.

A funcionária alega que havia levado um dos cachorros de Britney ao veterinário por se preocupar com sua saúde, porém ao chegar na mansão acabou sendo confrontada pela cantora que, aparentemente, não havia gostado da atitude e durante a discussão ultrapassou os limites agredindo a e retirando o celular de sua mão.

Segundo o TMZ, o departamento do xerife do condado de Ventura confirmou que a queixa foi prestada contra a cantora e que agora medidas legais serão precedidas. Em última análise, a investigação será encaminhada ao Ministério Público para revisão, e eles decidirão se as acusações serão feitas.

Fontes próximas a cantora afirmam que a discussão não chegou ao ponto de agressão e que “é tudo sobre o telefone”, disse a fonte ao Page Six.

Na defesa de Britney está o advogado Mathew Rosengart , que enviou um comunicado ao tabloide: “Isso é exagero, forragem de tabloide sensacionalista – nada mais do que um ‘disse me disse’ sobre um celular, sem golpes e obviamente sem lesão alguma. Qualquer um pode fazer uma denúncia, mas isso deveria ter sido encerrado imediatamente.”, criticou o representante da artista.