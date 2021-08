The Music Journal Brazil Britney Spears está desesperada com decisão de juiz sobre sua tutela

A cantora pop Britney Spears admitiu que está “desesperada” depois que um juiz negou uma solicitação de seu advogado para que seu pai fosse removido de sua tutela nesta segunda-feira (9).

Spears, de 39 anos , tenta se desvincular de seu pai que é responsável pela sua tutela há 13 anos.

“Num sistema onde me senti completamente sem esperança durante tanto tempo, pelo menos tenho uma plataforma para compartilhar!!! Como Selena Gomez diz – o mundo pode ser um lugar desagradável, eu sei, você sabe… mate-os com bondade!!!! Infelizmente, as notícias têm sido bem desagradáveis com mentiras horríveis sobre mim, por isso vou postar um pouco menos daqui para frente!!! PS: Essa foi a coisa mais legal que já vi na vida e me inspirou a assumir uma nova paixão no campo da culinária!!!! Deus abençoe vocês, pessoas lindas” , escreveu Britney Spear s em um vídeo onde aparece cozinhando.

Confira: