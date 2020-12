Guilherme Dotto British Airways leva A380 para ser estocado em Doha

Nesta quarta-feira (16), a British Airways realizou um voo entre Londres (LHR) e Doha (DOH) com um de seus Airbus A380. O quadrimotor foi trasladado até a capital catariana onde será estocado.

Devido à atual crise global, as empresas aéreas de todo o mundo têm paralisado suas maiores aeronaves, devido ao número de passageiros continuar baixo.

O G-XLED cumpriu o voo BA9158 que partiu de Heathrow as 13h20, e após aproximadamente 6h40 de voo, pousou pela pista 16L de Doha.

Com o inverno chegando na França, onde suas aeronaves estavam estocadas, a companhia britânica buscou uma alternativa com clima quente para estocar suas aeronaves. Com isso, Doha é o local ideal para armazenar aeronaves, onde o clima além de quente é seco.

Sendo base da Qatar, o aeroporto internacional Hamad possui unidades do maior jato de passageiros do mundo em suas instalações, ou seja, a equipe de manutenção que trabalha nos quadrimotores da companhia catariana poderá atender o gigante da British Airways.

