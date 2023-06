Reprodução/Metro UK Britânica fica cinco anos sem urinar, após dar à luz o segundo filho

Depois de dar à luz o seu segundo filho, em outubro de 2012, a britânica Rachel Ingrim teria descoberto que, não importava quanta água bebesse , ela não conseguia mais fazer xixi. A mulher de 31 anos chegou a ser atendida com urgência no hospital e afirma que os médicos disseram que ela tinha dois litros de urina na bexiga. As bexigas femininas geralmente têm capacidade para até 500ml, e as masculinas, 700ml.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Em entrevista ao tabloide britânico Metro UK , Rachel admitiu que, devido ao acúmulo de líquido, parecia estar “grávida de seis meses”. No hospital, os médicos teriam apenas esvaziado sua bexiga e a mandado para casa, alegando que era só ela “sentar no banheiro e abrir a torneira”. A dificuldade para urinar, no entanto, continuaria por mais de cinco anos.

À época, ela recebeu um cateter urinário, que usou até finalmente ser diagnosticada com Síndrome de Fowler em abril de 2015. No mês seguinte, a britânica passou por uma cirurgia para a implementação de um marcapasso na bexiga. Mas depois de uma queda que descolou o dispositivo, Rachel voltou à estaca zero e não conseguia urinar novamente.

Depois de passar por uma nova cirurgia, agora para retirada do marcapasso, Rachel Ingrim foi submetida a um procedimento de Mitrofanoff, que durou quatro horas. Nele, o apêndice é usado para criar um canal entre a superfície da pele e a bexiga, por onde o paciente insere um cateter para drenar a urina.

Depois do procedimento, realizado em março de 2019, a mulher de 31 anos disse que agora sua vida estava “completa”. “Eu estava tão mal que acabei com um coágulo de sangue na perna e várias infecções no peito. Meu corpo estava tão fraco e esgotado, não pensei que iria melhorar. Isso [o procedimento de Mitrofanoff] me deu minha vida de volta, eu não tinha vida, não queria estar aqui”, desabafou em conversa com o Metro UK.

Hoje, ela afirma viver a sua vida normalmente, estar de volta ao trabalho e ter se formado para ser assistente de ensino, além de começado a fazer ginástica. A britânica, no entanto, lamenta ter sido vítima de negligência médica no começo. Segundo ela, os médicos diziam que ela era “muito jovem” para ter problemas de bexiga.

Rachel teria sido informada que teria que esperar anos para uma consulta com um urologista no sistema público de saúde britânico. “Quando finalmente tive uma consulta particular, lembro-me de chorar. O médico me perguntou o que havia de errado e eu disse como finalmente me senti ouvida. Ter uma resposta foi um alívio tão grande que pude seguir em frente com a minha vida”, concluiu.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher