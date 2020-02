Brinquedo de parque quebra e criança de 5 anos precisa ser socorrida às pressas

FOTO: Arquivo Pessoal Brinquedo quebrou e ficou pendurado em parque de diversões de Peruíbe, SP

Um brinquedo de um parque de diversões quebrou em funcionamento e uma criança de cinco anos precisou ser socorrida às pressas. O caso aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo, na última sexta-feira (14).

Pelas redes sociais, o pai do menino, o autônomo Guilherme de Castro, de 26 anos, conta que o filho ficou pendurado no brinquedo, que tem cerca de quatro metros de altura. Apesar do susto, ele não ficou ferido.

“Mesmo sem ter se machucado, ele ainda está em choque”, relata Guilherme em entrevista ao G1.

Guilherme questionou os funcionários se o brinquedo estava funcionando, e depois de ter a confirmação que estaria tudo certo, deixou seu filho entrar. Após passar na primeira curva, parte do brinquedo despencou, e ficou pendurada, presa somente no outro lado do equipamento.

Ele se desesperou e tentou salvar o menino junto com funcionários do parque, que socorreram a criança.

De acordo com o pai da criança, depois do socorro, os funcionários amarraram o brinquedo com uma corda. Ele conversou com os proprietários do local, reclamando da situação, mas afirma que não teve o suporte necessário.

Em relato nas redes sociais, Guilherme colocou as fotos do parque de diversões como um alerta a moradores da cidade. A postagem teve centenas de curtidas e comentários. As pessoas ficaram indignadas com a situação. O autônomo registrou um boletim de ocorrência sobre o caso na Delegacia de Peruíbe.