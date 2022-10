Brincou, guardou! O que um ambiente organizado ensina para as crianças

Pexels Adultos devem dar o exemplo e manter a casa arrumada

De janeiro a julho desse ano, o mercado de brinquedos licenciados atingiu um recorde histórico no mundo, sendo responsável por 29,4% do faturamento total, segundo uma pesquisa da NPD Group, empresa americana de inteligência de mercado que monitora as vendas dos maiores sites de e-commerce brasileiros.

O Dia das Crianças deve movimentar ainda mais o comércio. A Alshop (Associação Brasileira de Lojistas) estima que 73 milhões de consumidores devem ir às compras para comemorar a data. Isso quer dizer que muitas crianças vão ganhar muitos brinquedos. E o que acontece em casa, com tantos brinquedos novos acumulados aos antigos? O excesso de estímulos: cores, sons e formas e a bagunça podem causar ansiedade na criança.

É o que a especialista em desenvolvimento infantil integrativo, Aline De Rosa, alerta aos responsáveis. “A criança precisa de um entorno saudável para o seu desenvolvimento, assim como uma semente precisa de um solo fértil para germinar”. Se uma casa suja e desorganizada pode gerar ansiedade e estresse, isso vale também para o quarto com os brinquedos das crianças.

Um estudo da Universidade da Califórnia, fez uma análise com casais com filhos que trouxe como resultado um alto nível de cortisol, o hormônio do estresse, nas mulheres que declararam ter a casa bagunçada. O cérebro dos pequenos também funciona de forma parecida, segundo Aline.”Em um ambiente com muito brinquedo espalhado e estímulos, a criança se agita. Tem uma tendência a jogar tudo no chão, bagunçar e não achar graça em nada”.

Além disso, a criatividade e atenção são colocadas em jogo. A especialista explica que é preciso um ambiente limpo e organizado para conseguir trazer a atenção dos pequenos para um único foco, um único brinquedo. Caso isso não aconteça, surge o desinteresse e a busca por recompensas imediatas no ambiente. Mas, de nada adianta o adulto demandar organização por parte dos menores, se ele mesmo vive em um espaço caótico. “Quando cada brinquedo tem o seu lugar, a criança sente que ela também tem o seu lugar no mundo, que ela pertence”, avalia Aline De Rosa. A especialista dá 4 orientações para os pais e familiares:

1 – Crie uma rotina de organização : brincou, guardou. Ensinar a criança a ser organizada, também acaba sendo uma lição sobre limites. Observe a cada final da brincadeira se ela está guardando os brinquedos, ou se deixa para depois. É preciso orientá-la para que toda vez que tirar um boneco, jogo ou miniaturas, que ela coloque de volta no devido lugar, assim que a brincadeira acabar. Explique que são as regras de organização da casa e que ela deve respeitá-las.

2 – Uma brincadeira de cada vez: para tentar mudar hábitos já persistentes, sente com a criança e brinque com ela mostrando que cada jogo ou determinado tipo de brinquedo deve ser retirado do lugar onde fica guardado por vez. Assim a atenção dela é direcionada, não causando falta de concentração e desinteresse repentino.

3 – Dê o exemplo: como comentado anteriormente, de nada adianta exigir das crianças aquilo que os adultos não fazem. Deixe seu escritório, quarto e casa sempre organizados. Afinal, as crianças copiam os responsáveis em quase tudo e levam de exemplo aquilo que é praticado dentro da própria casa.

4 – Não acumule: fica difícil de organizar um número de brinquedos exagerado, certo? Quando você perceber que o acúmulo de brinquedos novos junto à aqueles mais usados está gerando bagunça e está ficando cada vez mais difícil de ter espaço, converse com a criança para fazer uma leva de doações.

