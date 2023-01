Brilho próprio: não deixe que o sol apague a pintura do seu carro

Reprodução Cuidados simples como uso de xampu com cera ajudam a evitar que a pintura de desgaste e perca o brilho

Assim como a nossa pele precisa estar protegida da incidência dos raios solares para evitar manchas ou ressecamentos , a pintura do carro também segue o mesmo cuidado. As variações do clima durante a estação podem causar desde marcas até rachaduras na pintura.

Em épocas de constantes chuvas e calor intenso como é o caso do verão, é preciso tomar todos os cuidados preventivos para que as intempéries típicas não acabem com a pintura do carro e com isso tenha de recorrer a uma repintura , o que afetará diretamente na originalidade do automóvel .

“Os cuidados com o veículo começam antes mesmo de sair de casa. Alguns processos feitos nas oficinas podem prevenir os efeitos dos intemperismos do verão, como enceramento , que proporciona brilho e proteção à pintura , vitrificação , que realça o brilho, e cristalização , que oferece maior proteção a manchas causadas por intemperismos”, diz Ricardo Vettorazzi, Gerente Técnico da Divisão de Repintura da PPG.

Para o engenheiro Marco Colosio, diretor da SAE BRASIL regional São Paulo e especialista em materiais, lavar o carro periodicamente ajuda a manter a tinta e o verniz original em bom estado e possibilitará economizar com uma possível repintura.

“Há casos de que o dono por não se preocupar em lavar e encerar a pintura, por conta da chuva ácida, exposição do sol e de dejetos de pássaros que são altamente corrosivos, acabou tendo de fazer uma repintura”, explica o especialista.

Por falar na exposição do veículo ao Sol, Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP defende que o carro com pinturas mais escuras como a preta e a cinza merecem mais atenção, seja com cuidados extras ou até mesmo por conta do calor que incide com mais intensidade.

“Há diversos estudos que comprovam que a pintura preta absorve muito mais calor do que outras cores e, consequentemente, aquece mais. Comparado a um carro prata, por exemplo, o interior de um carro preto pode ficar com até 20 ºC a mais, diz.

Com essa linha de raciocínio, as tonalidades mais escuras que tendem a esquentar mais merecem mais atenção no cuidado como respeitar maior tempo até esperar a lataria esfriar por completo e só depois lavar e fazer o enceramento.

Além dos cuidados prévios, para preservar a cor do carro e curtir a estação com a pintura reluzindo, listamos algumas dicas. Confira a seguir.

Estacione em lugares cobertos

Reprodução Procure sempre optar por estacionamentos com cobertura, caso precise deixar o carro por muito tempo

O local onde o veículo ficará estacionado é o primeiro quesito para preservar sua pintura. Procure um espaço coberto com sombra para evitar a incidência direta de intempéries climáticas e contaminações como dejetos de pássaros, seiva de árvore, sujeira intensa ou até mesmo névoa de tinta, causada por uma possível pintura de portão.

Invista em uma capa de proteção adequada

Reprodução Capas automotivas impermeáveis são sempre uma boa aliada na proteção da pintura

Capas de proteção próprias para veículos são a melhor saída para quem não tem garagem coberta ou precisa deixar o carro no estacionamento sem a proteção. No entanto, dê preferência às capas impermeáveis que são mais recomendadas para estas finalidades e claro, aquelas com melhor acabamento interno anti-risco e lembre-se antes de lavar o veículo e secar bem ao colocar o acessório protetor para evitar manchas.

Utilize produtos específicos para lavar o veículo

Pixabay Lavagem de carro deve ser feita com produtos específicos, sem agentes químicos que agridem a pintura

Durante a lavagem , utilize apenas detergente neutro ou xampu automotivo , toalha de microfibra e uma cera para aumentar a proteção. Muitos ainda usam querosene acreditando melhorar a aparência do carro e eliminar sujeiras de piche e demais contaminantes, mas o solvente com o tempo ataca o verniz. Portanto, evite.

Não exagere no polimento

Divulgação Cuidado com o excesso de polimentos e até aplicação dos produtos. O verniz pode enfraquecer e expor a pintura

O polimento nada mais é do que remover uma fina camada da pintura eliminando riscos superficiais ou manchas. Acontece que para que a vida útil da camada de verniz ou esmalte seja prolongada, a recomendação é não exagerar nesse tipo de procedimento estético.

Pintura manchada ou rachada: e agora?

Reprodução Em alguns casos, a pintura manchada pode ser recuperada por um profissional através de polimento técnico

Em situações onde a superfície se encontra com manchas ou até mesmo trincas, o processo de renovação de pintura , feito por profissionais é o mais recomendado. Eles fazem uma lavagem detalhada, polimento e, no final, a gosto do cliente, podem ser realizados os processos de enceramento, vitrificação e cristalização.

Fonte: IG CARROS