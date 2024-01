Brilho labial roll-on está de volta e é tendência dos anos 2000

Reprodução/Bycandy Confira a tendência de gloss dos anos 2000 que está fazendo sucesso





Quem lembra daqueles gloss com cheirinho de morango, framboesa e tuti-frutti? O brilho labial roll-on voltou e é tendência de maquiagem!

O brilho labial ficou conhecido nos anos 90 e 2000e fazia sucesso entre as famosas e as estrelas do cinema. A Avon foi uma das principais empresas que vendia o produto e fez grande sucesso no país. Agora a linha Gloss Rollet está disponível pela Avon. Acesse o link para conferir.

O gloss leva na sua produção manteiga de karité, além de possui diversos sabores como morango, cereja, framboesa e tutti-frutti. Ele é ideal para hidratação dos lábios no dia a dia, com um toque sutil e prático para qualquer momento.









Fonte: Mulher