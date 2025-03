Briga de casal em motel termina com homem morto por segurança

Um homem foi morto a tiros por um segurança durante uma briga de casal em um motel localizado na Rodovia Armando Salles, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.

Durante o confronto, uma mulher também foi baleada e socorrida ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

De acordo com relatos, a arma utilizada no crime pertencia à própria vítima fatal, identificada como Jeferson. Após uma luta corporal, o segurança teria conseguido desarmá-lo e, em seguida, disparado contra o casal antes de fugir do local. Funcionários do estabelecimento confirmaram a dinâmica dos fatos.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Itapecerica da Serra e o autor dos disparos continua foragido.