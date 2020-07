Briga continua e Felipe Neto presta queixa contra Antônia Fontenelle

Reprodução Antônia Fontenelle e Felipe Neto

Depois dos irmãos Neto acionarem juntos a youtuber Antônia Fontenelle e pedirem R$ 200 mil de indenização por ela ter associado suas imagens ao crime de pedofilia, além de terem aberto uma queixa crime contra ela alegando crimes contra suas honras, agora é a vez de Felipe Neto abrir, sozinho, uma nova queixa crime contra a apresentadora.

Na queixa crime, distribuída no último dia 15, a defesa de Felipe Neto aponta que Antônia cometeu o crime de injúria contra o youtuber e com agravante da majoração – em português claro, o agravante ocorre porque as ofensas foram disseminadas através do Instagram da apresentadora, que atinge milhares de pessoas ao mesmo tempo.