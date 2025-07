BRICS: PF intensifica segurança com varreduras no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (CORE) e Polícias Militares de Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, realizou nesta terça-feira, 1/7, uma varredura na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A ação faz parte de um conjunto de medidas para garantir a segurança da Cúpula de Líderes do BRICS, evento que acontecerá nos dias 06 e 07 de julho.

O objetivo principal da ação foi identificar e neutralizar possíveis ameaças aos participantes. A varredura contou com a presença de policiais especializados em operações com explosivos, além do uso de equipamentos de detecção de ameaças e o apoio de cães farejadores.

Outras ações de segurança serão realizadas nos próximos dias para assegurar a integridade dos chefes de estado e demais integrantes da cúpula.

O que é o Brics?

É um foro de articulação político-diplomática e de cooperação para o Sul Global. Atualmente, o grupo é composto por 11 países membros e outros parceiros.

Fazem parte do Brics: Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Indonésia e Rússia.

Fonte: Polícia Federal