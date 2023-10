Brechós infantis são opções para encontrar brinquedos educativos

FreePik Brechós infantis são opções acessíveis para encontrar brinquedos educativos

Você provavelmente já ouviu a expressão “brincar faz bem”, e fique sabendo que faz mesmo! As crianças são mais saudáveis quando brincam, isso acontece porque os brinquedos educativos são fundamentais para o seu desenvolvimento. Por isso encontrar brinquedos educativos com qualidade e preços que cabem em todos os bolsos pode parecer uma missão difícil e o brechó infantil surge como solução. Não se engane pensando que lá você só encontrará roupas, é possível também adquirir brinquedos e acessórios por um preço acessível e com valor agregado.

A CEO do Joaninha Brechó Infantil, Vivian Deus, mãe de duas meninas e ex-professora de ciência e biologia, quando abriu o brechó trouxe, claro, muitas roupas, mas não deixou de fora os brinquedos educativos já que eles ajudam no processo de desenvolvimento da interpretação, do pensamento cognitivo e na concentração. “As roupas têm seu papel de destaque, mas os brinquedos complementam e fazem parte da infância de uma criança, portanto não podem ser deixados de lado. Hoje contamos com brinquedos em bom estado para agradar os pequenos a um preço justo, para caber no orçamento familiar sem pesar”, explica a empresária.

Segundo Vivian, brinquedos musicais, sensoriais, tátil, luminosos e aqueles como “fisher-price”, são os mais procurados pelas mamães, sem mencionar os carrinhos e bonecas. Além dos clássicos e populares, há diversas opções de brinquedos que você pode encontrar em um brechó infantil e contribuir para o aprendizado das crianças, confira:

Blocos de montar

Com suas peças coloridas e chamativas, os blocos de montar permitem que as crianças façam diferentes construções. Seja o castelo da princesa, o robô destrutivo ou a torre da rainha, a imaginação vai rolar solta. “Com esse brinquedo, será necessário trabalhar com uma parte mecânica do cérebro de atenção sobre a montagem das peças”, explica Vivian.

Quebra-cabeças

Eles são ótimos para estimular a atenção e o raciocínio. O ato de montá-lo exige notar todas as peças e buscar, de forma ativa, aquelas que se encaixam. “Fique sempre atento na classificação de idade de qualquer brinquedo na hora de comprá-lo. Busque sempre por aqueles que são adequados a idade do seu filho, além de manter a segurança, que é o principal foco, os itens para idades avançadas podem ser frustrantes e muito difíceis também.”, conta.

Jogos de tabuleiro

Existem diversas opções de jogos de tabuleiro indicados para crianças. Eles são uma excelente forma de aprender, até mesmo matérias mais complexas, brincando. “Com o Banco Imobiliário, por exemplo, é possível ensinar noções básicas de finanças pessoais”, aponta a empresária.

Esportes

Claro, não poderiam faltar os brinquedos para o estímulo corporal. Correr, jogar bola, pular e se expressar são atividades extremamente importantes para as crianças. Quanto mais cedo elas aprenderem a ter prazer com a prática de atividade física, melhor.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher