Reprodução Brasília terá quase 100% de ocupação dos hotéis durante feriado de 7 de setembro

Os atos contrários e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , previstos para ocorrer em mais de 60 cidades no país, movimentam o setor hoteleiro. Em Brasília, de acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF), os hotéis trabalharão no dia 7 de setembro com quase 100% de sua capacidade.

Espírito Santo, Santa Catarina e Paraíba terão uma ocupação próxima de 90%. Em Alagoas e no interior de São Paulo, a taxa de lotação está projetada para estar entre 80%.





A capital paulista, junto com Pernambuco, terá uma ocupação próxima de 75% entre a próxima segunda (06) e terça-feira (07). Na projeção da Abih-DH, o Ceará terá a mais baixa projeção de lotação, com cerca de 67% dos quartos locados.